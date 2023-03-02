  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/03/2023 17:52

《國企紅籌》華電國際（０１０７１）委任陳斌為公司總經理

　　《經濟通通訊社２日專訊》華電國際電力（０１０７１）（滬：６０００２７）公布，陳斌
已獲委任為公司總經理，任期自今日舉行的第九屆董事會第３２次會議結束時起至第九屆董事會
任期屆滿之日止。此外，董事會已於今日的會議審議並一致同意於股東大會上提呈一項普通決議
案以審議及批准建議選舉陳斌為公司第九屆董事會執行董事，任期自該股東大會結束起至第九屆
董事會任期屆滿之日止，屆時可重選連任。（ａｃ）

返回AH股新聞

下一篇新聞︰02/03/2023 17:45  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

02/03/2023 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒１１億元，買恒生國企沽藥明

02/03/2023 17:05  《神州經脈》兩會在即觀望氣氛濃，外交部不評論美財政部官員訪華

02/03/2023 17:01  《駐京專電》商務部：研究出台政策保障外企平等參與政府採購等

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金