《經濟通通訊社２日專訊》華電國際電力（０１０７１）（滬：６０００２７）公布，陳斌

已獲委任為公司總經理，任期自今日舉行的第九屆董事會第３２次會議結束時起至第九屆董事會

任期屆滿之日止。此外，董事會已於今日的會議審議並一致同意於股東大會上提呈一項普通決議

案以審議及批准建議選舉陳斌為公司第九屆董事會執行董事，任期自該股東大會結束起至第九屆

董事會任期屆滿之日止，屆時可重選連任。（ａｃ）

