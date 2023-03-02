《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅守黨校初心，努力為黨育才為黨獻策

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中共中央黨校昨日舉行建校９０周年慶祝大會暨２０２３年春季學期開學典禮。國家主席習近平

出席並發表講話稱，黨校始終不變的初心就是為黨育才、為黨獻策。



２月製造業ＰＭＩ升至５２﹒６％

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國家統計局３月１日公布，２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒６％，比上月上升

２﹒５個百分點，連續兩個月位於擴張區間。



提升監管透明度，營造良好市場生態

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上交所昨日發布《進一步推進「開門辦審核、開門辦監管、開門辦服務」行動方案》，提出三方

面１２項行動措施，以開門轉作風、以開門促透明、以開門優服務，持續打造服務型交易所，更

好服務高質量發展。





《上海證券報》



堅守黨校初心，努力為黨育才為黨獻策

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中共中央黨校３月１日舉行建校９０周年慶祝大會暨２０２３年春季學期開學典禮。國家主席習

近平出席並發表講話稱，黨校始終不變的初心就是為黨育才、為黨獻策。



２月製造業ＰＭＩ升至５２﹒６％

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今年以來，經濟先行指標ＰＭＩ持續釋放積極信號。國家統計局３月１日公布，２月中國製造業

採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒６％，比１月提升２﹒５個百分點，連續兩個月位於擴張區間

。



上交所發布「三開門」行動方案

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上交所昨日發布進一步推進「開門辦審核、開門辦監管、開門辦服務」行動方案，持續打造服務

型交易所的上交所，正旋動「轉作風、促透明、優服務」的把手，敞開大門迎接市場各方來客，

讓權力在陽光下運行。





《證券時報》



習近平同白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談

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國家主席習近平昨日在人民大會堂同來華進行國事訪問的白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談。習近

平指，去年９月我們共同宣布將中白關係定位提升為全天候全面戰略夥伴關係，為兩國各領域合

作注入強勁動力。



製造業大市蘇州：以數智化塑造高端產業優勢

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各地拼經濟浪潮中，製造業大市蘇州正謀劃一場傳統製造向數字化轉型的變革：地方政府厚培沃

土、平台型企業以技術賦能、企業乘「數」而行謀劃升級。



經濟回升態勢明朗，宏觀政策有望繼續發力

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昨日公布的２月中國製造業採購經理指數在榮枯線上大幅提高，這顯示經濟全面回升的態勢更加

明朗。但也要看到，需求不足的矛盾仍然突出，宏觀政策還將保持必要支持力度，持續鞏固經濟

回升向好的基礎。（ｌｃ）

