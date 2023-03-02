《經濟通通訊社２日專訊》兩會即將召開，Ａ場中字頭股票引發上升行情，中鋼國際

（深：０００９２８）上漲７﹒９％，中國化學（滬：６０１１１７）升７﹒２％，中國交建

（滬：６０１８００）走高６﹒６％，中材國際（滬：６００９７０）上漲４﹒８％，中國核電

（滬：６０１９８５）升４﹒７％，中國重汽（深：０００９５１）升４﹒６％，中國鐵建

（滬：６０１１８６）升４﹒２％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升３﹒９％，中遠海控

（滬：６０１９１９）上揚３﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒７％。（ｅｙ）

