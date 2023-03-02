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AH股新聞

02/03/2023 10:47

《Ａ股焦點》兩會前中字頭拉漲，中交建Ａ漲７％鐵建Ａ升４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》兩會即將召開，Ａ場中字頭股票引發上升行情，中鋼國際
（深：０００９２８）上漲７﹒９％，中國化學（滬：６０１１１７）升７﹒２％，中國交建
（滬：６０１８００）走高６﹒６％，中材國際（滬：６００９７０）上漲４﹒８％，中國核電
（滬：６０１９８５）升４﹒７％，中國重汽（深：０００９５１）升４﹒６％，中國鐵建
（滬：６０１１８６）升４﹒２％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升３﹒９％，中遠海控
（滬：６０１９１９）上揚３﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒７％。（ｅｙ）

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