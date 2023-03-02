《經濟通通訊社２日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）公告，截至２月

２８日，公司通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購公司Ａ股３﹒６５億股，

佔公司總股本的４﹒２１％，最高成交價為每股６﹒８５元（人民幣．下同），最低成交價為

５﹒５１元，成交總金額為２２﹒５億。

中聯重科Ａ升０﹒４％，報６﹒８２元，Ｈ股升逾１﹒３％，報４﹒７６港元。（ｃｔ）

