《經濟通通訊社２日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）公告，截至２月
２８日，公司通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購公司Ａ股３﹒６５億股，
佔公司總股本的４﹒２１％，最高成交價為每股６﹒８５元（人民幣．下同），最低成交價為
５﹒５１元，成交總金額為２２﹒５億。
中聯重科Ａ升０﹒４％，報６﹒８２元，Ｈ股升逾１﹒３％，報４﹒７６港元。（ｃｔ）
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02/03/2023 10:53
《Ａ股焦點》中聯重科Ａ升０﹒４％，已斥資２２﹒５億元回購Ａ股
《經濟通通訊社２日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）公告，截至２月
２８日，公司通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購公司Ａ股３﹒６５億股，
佔公司總股本的４﹒２１％，最高成交價為每股６﹒８５元（人民幣．下同），最低成交價為
５﹒５１元，成交總金額為２２﹒５億。
中聯重科Ａ升０﹒４％，報６﹒８２元，Ｈ股升逾１﹒３％，報４﹒７６港元。（ｃｔ）
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