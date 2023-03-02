《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所發布《進一步推進「開門辦審核、開

門辦監管、開門辦服務」行動方案》，提出三方面共１２項行動措施，以開門轉作風、以開放促

透明、以開門優服務，堅持讓權力在陽光下運行，持續打造服務型交易所。

在「開門辦審核」方面，上交所將進一步加強審核工作的公開、透明、可預期，營造陽光、

透明、乾淨的發行上市審核環境，減少與申報企業之間的「溫差」與「隔離」。

「開門辦審核」措施包括：最大限度減少自由裁量空間，全程公開審核流程、審核過程、審

核結果；優化申報前、審核中及會後咨詢渠道，有問必答；企業項目申報後，第一時間向董事長

、總經理、董秘等關鍵人員發送共同推進「開門辦審核」倡議信，說明審核流程和聯繫方式，打

通開門信息傳導的「最後一公里」；拓寬申報前的咨詢溝通參與主體，將首次公開發行業務咨詢

溝通擴展到再融資、併購重組、轉板，覆蓋出於保密等因素暫時無法簽訂輔導協議的境外上市企

業或者上市公司子公司的咨詢需求。

「開門辦監管」措施中提到，要在官網及ＡＰＰ開設「監管動態推動」欄目、發布上市公司

常用規則「一點通」、通報監管工作情況、典型案例和重點關注問題等，持續做好監管動態推送

及培訓。

