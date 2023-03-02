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AH股新聞

02/03/2023 08:48

《Ａ股報告》多家券商發布３月金股組合，中電信中移等最獲推薦

　　《經濟通通訊社２日專訊》截至目前，已有１８家券商發布了３月金股組合名單。據統計，
３月獲得券商推薦最多的前１０隻個股份別是中國電信（滬：６０１７２８）、中國移動
（滬：６００９４１）、中興通訊（深：００００６３）、瀘州老窖（深：０００５６８）、長
城汽車（滬：６０１６３３）、三一重工（滬：６０００３１）、溫氏股份
（深：３００４９８）、中國太保（滬：６０１６０１）、中科曙光（滬：６０３０１９）、愷
英網絡（深：００２５１７），行業主要涉及計算機、電子、高端製造等成長股及部分消費股獲
得青睞。
　　多數券商認為，３月市場主線將回歸景氣，業績兌現是接下來最重要的選股思路，配置上可
聚焦於經濟復甦主線、一季報預期景氣的題材。
　　銀河證券表示，３月市場表現仍可期，投資策略應當聚焦受益於經濟復甦回升的主題，以及
一季報預期景氣驗證題材及個股，建議戰略性布局大消費、地產產業鏈、科技等板塊里的價值股
。（ｌｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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