《經濟通通訊社２日專訊》中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，去年影響人民幣匯率走勢

的一個重要因素是美國聯儲局的緊縮政策。他認為，聯儲局此次激進加息造成了全球「美元荒」

，充分暴露了現行國際貨幣體系的內在缺陷，即聯儲局的貨幣政策不能夠同時兼顧國內和國際。

他指出，本輪美國聯儲局緊縮演繹會呈現「四種場景╱階段」：第一階段是聯儲局溫和有序

的緊縮，中國外資流入放緩，人民幣延續強勢但升值放緩；第二階段是聯儲局激進加息和縮表，

導致中國階段性資本外流，人民幣匯率雙向波動；第三階段是聯儲局緊縮力度超預期，引發資產

泡沫破滅、美國經濟衰退，中國將難以獨善其身，人民幣匯率承壓；第四階段是聯儲局重回寬鬆

，如果中國能繼續保持經濟復蘇在全球的領先地位，就可能重現資本回流，人民幣匯率重新走強

。

在人民幣國際化方面，管濤表示人民幣國際化目前已經取得了實質性的進展。從政策上講，

中國已經完成了從貨幣非國際化向國際化的轉變，最典型的就是去年底召開的二十大，把「有序

推進人民幣國際化」正式寫入了黨代會的文件，成為國家基本的國策。（ｊｔ）

