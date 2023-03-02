《經濟通通訊社２日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士報道，美國財政部主管亞洲事務

的助理副財長Ｒｏｂｅｒｔ Ｋａｐｒｏｔｈ上周率領一批財政部官員，與中國財政部同等級別

官員開會，討論宏觀經濟與重要金融事務。

報道指，雙方的會面屬於正常工作會議，未有提及美國財長耶倫訪問中國的可能性。耶倫上

周表示，與中國保持正常溝通十分重要 ，但未有訪華計劃。

美國財政部回應稱，對於與中國保持對話持開放態度，也會致力維護國家安全。（ｃｔ）

