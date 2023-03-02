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AH股新聞

02/03/2023 08:25

【大國博弈】據報美財政部官員上周訪華，與中國財政部等官員開會

　　《經濟通通訊社２日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士報道，美國財政部主管亞洲事務
的助理副財長Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋａｐｒｏｔｈ上周率領一批財政部官員，與中國財政部同等級別
官員開會，討論宏觀經濟與重要金融事務。
　　報道指，雙方的會面屬於正常工作會議，未有提及美國財長耶倫訪問中國的可能性。耶倫上
周表示，與中國保持正常溝通十分重要　，但未有訪華計劃。
　　美國財政部回應稱，對於與中國保持對話持開放態度，也會致力維護國家安全。（ｃｔ）

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