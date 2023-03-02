《經濟通通訊社２日專訊》全國兩會分別在周六、日在北京揭幕。外長秦剛將於下周二出席

記者會，回答中外記者提問，是他接任外長以來首次。

另外，全國政協十四屆一次會議新聞發布會，將於明天（３日）下午４時半在人民大會堂舉

行，大會新聞發言人郭衛民將向中外媒體介紹大會情況，並回答記者提問。（ｃａ）

