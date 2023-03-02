《經濟通通訊社２日專訊》廣東省人民政府印發「２０２３年廣東金融支持經濟高質量發展

行動方案」，提出做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務工作，對併購出險和

困難房地產企業項目的併購貸款暫不納入房地產貸款集中度管理。

方案又提出，因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定商業性個人住房貸款的最低首

付款比例、最低貸款利率要求，支持居民剛性和改善性住房需求。用足用好「保交樓」專項借款

、「保交樓」貸款支持計劃等政策工具，保持開發貸款和債券融資穩定，加快開展保函置換預售

監管資金業務，滿足項目合理融資需求。支持信托公司、金融資產管理公司依法合規參與房地產

項目併購重組。鼓勵金融機構重點支持優質房企與金融機構自主協商存量融資展期，利用資本市

場併購重組和開展股權融資，為優質房企發行債務融資工具提供增信支持。



＊全力以赴保交樓，切實維護購房者利益＊



另外，廣東省人民政府印發「廣東省激發企業活力推動高質量發展若干政策措施」通知，提

出支持房地產業合理融資需求，重點推進支持開發貸款、信托貸款、公司債券等存量融資合理展

期政策落地見效，支持房地產企業用好股權融資政策措施。用足用好國家專項借款，鼓勵金融機

構加大配套融資力度，全力以赴保交樓，切實維護購房者利益。（ｃｔ）

