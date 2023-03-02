《經濟通通訊社２日專訊》滬深股市連續兩日上揚後今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指

）低開０﹒１３％，報３３０８﹒０１點，深成指低開０﹒１％創業板指低開０﹒２２％，半導

體股稍升，保險股回吐。

２月各項經濟數據強勁，製造業復甦情況超過預期，主要城市新樓價格終止下跌趨勢，但經

濟恢復程度亦削弱了市場對中國財政支持經濟力度的預期。外電引述知情人士，中國媒體本月兩

會相關報導的基調將是，政府暫時對經濟修復情況合意，對經濟刺激的需求力度暫時沒有那麼高

，因政府更多的是想托住經濟，而非額外刺激。

俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」已逾一年，就在美國國務卿出訪中亞的同時，俄羅斯緊

密盟友白俄羅斯加強對華聯繫，白俄總統盧卡申科展開訪華行程，並與中國國家主席習近平及國

務院總理李克強見面。中國外交部發布和白俄羅斯關於新時代進一步發展兩國全天候全面戰略夥

伴關係的聯合聲明，聲明稱雙方對地區武裝衝突延宕深表關切，期待烏克蘭儘快恢復和平，避免

危機升級。

美國貿易代表署日前向美國國會提交中國履行世貿組織承諾情況年度報告，批評中國繼續採

用國家主導的經濟和貿易做法，與世貿成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。中國商務部反

對美方報告，稱美國無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，否認中國對多邊貿易體

制和世界經濟發展作出的重要貢獻，缺乏事實根據，暴露了美方的單邊主義思維。

人民銀行今日進行７３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有３０００億元７天期

逆回購到期，當日實現淨回籠２２７０億元，人行連續兩日收水，淨回籠４２００億。（ｅｙ）

