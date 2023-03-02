《經濟通通訊社２日專訊》全國兩會即將召開，基建股及中字頭股票表現活躍，滬綜指開盤

低走，盤中止跌堅守三千三整數關口午間收市升０﹒１８％，盤中高見３３２０﹒７４點續創去

年７月以來新高；深成指跌０﹒２６％；創業板指更是挫０﹒８２％。兩市半日成交額為

５７５４億元（人民幣．下同），較上日同時段升５﹒６％。此外，陸股通今日淨流入２﹒１億

元。

整體市場表現較為穩定，兩市半日成交額為５７５４億元，較上日同時段升５﹒６％。此外

，陸股通今日淨流入２﹒１億元。

２月各項經濟數據強勁，製造業復甦情況超過預期，主要城市新樓價格終止下跌趨勢，但經

濟恢復程度亦削弱了市場對中國財政支持經濟力度的預期。外電引述知情人士，中國媒體本月兩

會相關報導的基調將是，政府暫時對經濟修復情況合意，對經濟刺激的需求力度暫時沒有那麼高

，因政府更多的是想托住經濟，而非額外刺激。



＊基建央企表現最旺＊



憧憬兩會期間中國為提振經濟而採取的財政政策，基建股今日走強，尤其是中字頭基建股，

如中國交建（滬：６０１８００）飆７﹒５％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升４﹒２％，中

國中鐵（滬：６０１３９０）升３﹒６％，中國中車（滬：６０１７６６）升２﹒４％，中鐵工

業（滬：６００５２８）揚１﹒９％。

中信証券研報認為，１月信貸數據顯示經濟活動較為活躍，預計２月信貸數據還將延續同比

多增的狀態。參考１－２月ＰＭＩ，預計１－２月的工業生產景氣度將明顯改善；開年地方政府

積極行動，預計在基建的帶動下固定資產投資溫和復甦；消費也由服務的快速改善帶動商品消費

漸進恢復。

其他中字頭股票表現同樣強勁，中鋼國際（深：０００９２８）漲停，中國化學

（滬：６０１１１７）升７﹒２％，中國重汽（深：０００９５１）漲６﹒９％，中國核電

（滬：６０１９８５）升４％，中遠海控（滬：６０１９１９）升３﹒２％。



＊稀土恐被取締相關股緊張＊



特斯拉在投資者日上宣布，已經成功地在Ｍｏｄｅｌ ３驅動裝置中減少了２５％的稀土使

用，未來將推出一款不使用稀土的電動車永磁電機。Ａ股稀土概念板塊今早暴跌，立中集團

（深：３００４２８）瀉８﹒６％，廣晟有色（滬：６００２５９）跌８﹒２％，中國稀土

（深：０００８３１）跌７﹒６％，華宏科技（深：００２６４５）跌７﹒４％，金力永磁

（深：３００７４８）跌６﹒９％，龍磁科技（深：３００８３５）走低５﹒６％。（ｅｙ）

