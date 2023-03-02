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AH股新聞

02/03/2023 13:30

《Ａ股行情》滬綜指午後轉跌０﹒０８％，深成指跌０﹒５４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》Ａ股市場午後再次轉跌，兩市下跌個股近３０００家。滬綜指轉
跌０﹒０８％，報３３０９﹒７３點，仍保三千三不失。滬深３００指數跌０﹒２５％，寧德時
代午後跌破４００元整數關口，日內跌幅超３％，拖累深成指跌０﹒５４％。上海Ｂ股跌
０﹒０１％，深圳Ｂ股升０﹒０１％。（ｃａ）

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