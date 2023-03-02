《經濟通通訊社２日專訊》中國經濟數據向好持續提振市場信心，全國兩會在即，市場觀望

氣氛濃厚，三大指數走勢偏軟，滬綜指盤中跌幅一度擴大，仍力保三千三不失，收跌０﹒０５％

，報３３１０﹒６５點。深成指跌０﹒５４％，創業板指則吐１﹒０１％。

個股跌多漲少，兩市超３２００股飄綠，兩市全日成交額９３３５億元（人民幣．下同），

按日略增１﹒６％，外資續流入，今日淨流入７﹒６６億元，連續兩日淨流入。

全國兩會本周末在北京召開，政府工作報告將公布今年的增長目標。《路透》引述參與政策

討論的消息人士表示，中國在今年經濟增長目標上變得愈來愈雄心勃勃，制定的目標可能高達

６％，以提振投資者和消費者信心。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文稱，超預期的製造業ＰＭＩ數據，反映出當下國內經濟復甦

強勁的一面，市場由弱復甦預期再度修正為強復甦預期。這對於Ａ股的估值提升起到了至關重要

的作用，中國基本盤的穩定是對沖一切外部風險的的關鍵。



＊工信部要求全面推進６Ｇ技術研發，概念大漲＊



兩會在召開，中字頭個股集體拉升，中鋼國際（深：０００９２８）大升８﹒４％，中國重

汽（深：０００９５１）升６﹒５％，中國化學（滬：６０１１１７）漲５﹒８％，中國交建

（滬：６０１８００）升６％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升３﹒５％，中國核電

（滬：６０１９８５）升３﹒２％，中材國際（滬：６００９７０）升２﹒３％。

工信部部長金壯龍１日在國新辦新聞發布會上表示，將研究制定未來產業發展行動計劃，全

面推進６Ｇ技術研發。６Ｇ概念股開盤後持續大漲，本川智能（深：３００９６４）、沃特股份

（深：００２８８６）、國脈科技（深：００２０９３）、中國衛通（滬：６０１６９８）齊齊

漲停，信科移動（滬：６８８３８７）大漲１４﹒６％，亞光科技（深：３００１２３）升

８﹒４％，信維通信（深：３００１３６）升６％。



＊稀土需求不再，稀土永磁板塊走低＊



Ｔｅｓｌａ舉行投資者日活動，行政總裁馬斯克公布其長遠願景計劃（Ｍａｓｔｅｒ

Ｐｌａｎ ３）的重點，並證實將在墨西哥興建廠房。管理層亦有在活動上討論如何應對日益加

劇的競爭，但未有推出市場憧憬的平價汽車產品，亦沒有透露下一代汽車的設計。概念股領漲，

日出東方（滬：６０３３６６）、大元泵業（滬：６０３７５７）一字漲停，泰福泵業

（深：３００９９２）急升７﹒９％，騰龍股份（滬：６０３１５８）、新時達

（深：００２５２７）升４﹒４％。

不過特斯拉的下一代平台將減少７５％的碳化硅，下一代永磁電機將完全不使用稀土材料。

稀土永磁板塊齊齊跳水，華宏科技（深：００２６４５）跌７﹒６％，金力永磁

（深：３００７４８）跌７﹒４％，立中集團（深：３００４２８）跌７﹒３％，廣晟有色

（滬：６００２５９）跌６﹒７％，中國稀土（深：０００８３１）跌６﹒４％，中科三環

（深：０００９７０）跌７﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４１１７﹒７４ －０﹒２２

上證綜合指數 ３３１０﹒６５ －０﹒０５ ３８９４﹒００

深證綜合指數 ２１５２﹒６４ －０﹒５２ ５４４１﹒００

上證Ｂ股指數 ２９６﹒８３ ＋０﹒１４ １﹒０１

深證Ｂ股指數 １２２３﹒６８ ＋０﹒１０ ０﹒３７

上證１８０指數 ８７１５﹒８５ －０﹒０１

上證３８０指數 ６０５５﹒３５ －０﹒３３

深證成份指數 １１８４９﹒５１ －０﹒５４

中小創新指數 ２５２０﹒７２ －０﹒２４

深圳創業板指數 ２４１８﹒６０ －１﹒０４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

