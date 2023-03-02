《經濟通通訊社２日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２４％，報８７３７﹒５２點，上證

３８０指數半日跌０﹒１％，報６０６９﹒６３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒６６億元，用１８﹒３４

億元或３﹒５％。

兩會即將召開，Ａ場中字頭股票引發上升行情，中國化學（滬：６０１１１７）升７﹒２％

，中國交建（滬：６０１８００）走高７﹒５％，中材國際（滬：６００９７０）上漲３﹒７％

，中國核電（滬：６０１９８５）升逾４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升４﹒２％，中國

中鐵（滬：６０１３９０）升３﹒６％，中遠海控（滬：６０１９１９）揚３﹒２％。

工信部部長金壯龍表示，加快建設製造強國和網絡強國，全面推進６Ｇ技術研發。鼓勵地方

先行先試，加快布局未來產業。電信運營股持續走強，Ａ股中國聯通（滬：６０００５０）續升

逾１﹒７％，中國移動（滬：６００９４１）升０﹒５％，惟中興（深：００００６３）跌

０﹒１％。

國家醫保局發布通知，將開展第八批國家組織藥品集採並落地實施，適時推進新批次藥品集

採。醫藥股續走弱，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌１﹒６％，藥明康德

（滬：６０３２５９）跌０﹒６％，片仔癀（滬：６００４３６）跌０﹒６％，人福醫藥

（滬：６０００７９）跌２﹒５％，君實生物（滬：６８８１８０）跌１﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

