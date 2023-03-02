《經濟通通訊社２日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒０１％，報８７１５﹒８５點，上

證３８０指數收跌０﹒３３％，報６０５５﹒３５點。

中國要求銀行家摒棄享樂主義，兩會召開前夕金融圈遇寒風，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒０３％，中信證券

（滬：６０００３０）跌０﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）跌０﹒７％，中金公司

（滬：６０１９９５）跌０﹒９％。

工信部部長金壯龍表示，加快建設製造強國和網絡強國，全面推進６Ｇ技術研發。鼓勵地方

先行先試，加快布局未來產業。電信運營股持續走強，Ａ股中國聯通（滬：６０００５０）續升

逾２﹒４％，中國移動（滬：６００９４１）升０﹒１％。

國家醫保局發布通知，將開展第八批國家組織藥品集採並落地實施，適時推進新批次藥品集

採。醫藥股續走弱，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌１﹒３％，藥明康德

（滬：６０３２５９）跌０﹒４％，片仔癀（滬：６００４３６）跌０﹒８％，人福醫藥

（滬：６０００７９）跌２﹒３％，君實生物（滬：６８８１８０）跌１﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

