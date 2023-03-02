  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/03/2023 15:11

《滬股通》滬股通額度全日用逾２６億元，陸股通流入近８億元

　　《經濟通通訊社２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９３﹒５９億元，用２６﹒４１億元或５﹒１％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７﹒６６億元，連續兩日淨流入。
（ｊｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰02/03/2023 15:12  《深股通》深股通全日淨流出逾１億元，外資連續兩日淨流入

其他AH股新聞
More

02/03/2023 15:29  【兩會在即】東亞李民斌：建議內地養老資金有序納入更多境外資產

02/03/2023 15:19  《中國監管》中證監：警惕假冒「合格境外投資者」開展不法活動

02/03/2023 15:13  《中國要聞》長江存儲確認國企身份，武漢國資入主大基金有份參股

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金