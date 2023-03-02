《經濟通通訊社２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘４９３﹒５９億元，用２６﹒４１億元或５﹒１％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７﹒６６億元，連續兩日淨流入。

（ｊｔ）

