《經濟通通訊社２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９３﹒５９億元，用２６﹒４１億元或５﹒１％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７﹒６６億元，連續兩日淨流入。
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02/03/2023 15:11
《滬股通》滬股通額度全日用逾２６億元，陸股通流入近８億元
《經濟通通訊社２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９３﹒５９億元，用２６﹒４１億元或５﹒１％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７﹒６６億元，連續兩日淨流入。
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