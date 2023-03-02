《經濟通通訊社２日專訊》深證成指半日跌０﹒２６％，報１１８８３﹒４９點，深證中小

創新指數半日跌０﹒０４％，報２５２５﹒８７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒９１億元，賣盤超買盤，

淨流出１４﹒９１億元。

中國２月官方與財新製造業ＰＭＩ均超預期回暖，分別創下近１１年和八個月高位，供需兩

端改善釋放出經濟修復動力轉強的訊號。基建股今日走強，中鋼國際（深：０００９２８）漲停

，中國海誠（深：００２１１６）升４﹒９％，浙江建投（深：００２７６１）升近４％。

特斯拉在投資者日上宣布，已經成功地在Ｍｏｄｅｌ ３驅動裝置中減少了２５％的稀土使

用，未來將推出一款不使用稀土的電動車永磁電機。稀土概念板塊暴跌，龍磁科技

（深：３００８３５）下跌５﹒６％，金力永磁（深：３００７４８）跌６﹒９％，中國稀土

（深：０００８３１）跌７﹒６％。

Ｔｅｓｌａ特斯拉創辦人馬斯克在表示，特斯拉將在墨西哥興建超級工廠

（Ｇｉｇａｆａｃｔｏｒｙ），生產下一代汽車。目標到２０３０年，每年可生產２０００萬輛

電動車，預計總投資額為１５００至１７５０億美元。惟滬深特斯拉概念股偏弱，三花智控

（深：００２０５０）跌５﹒３％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

