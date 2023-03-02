《經濟通通訊社２日專訊》深證成指今日收跌０﹒５４％，報１１８４９﹒５１點，深證中

小創新指數收跌０﹒２４％，報２５２０﹒７２點。

首屆中國國際（佛山）預製菜產業大會將於３月３日至５日在佛山順德舉行，而在此次大會

期間，由政府參與撰寫的《２０２２年中國預製菜產業發展白皮書》將正式發布。預製菜板塊拉

升，西安飲食（深：０００７２１）漲６﹒８％，千味央廚（深：００１２１５）升３﹒２％，

全聚德（深：００２１８６）齊漲１﹒４％。

２月官方與財新製造業ＰＭＩ均超預期回暖，分別創下近１１年和八個月高位，供需兩端改

善釋放出經濟修復動力轉強的訊號。基建股今日走強，中鋼國際（深：０００９２８）漲

８﹒４％，中國海誠（深：００２１１６）升３﹒４％，浙江建投（深：００２７６１）升

２﹒７％。

特斯拉在投資者日上宣布，已經成功地在Ｍｏｄｅｌ ３驅動裝置中減少了２５％的稀土使

用，未來將推出一款不使用稀土的電動車永磁電機。稀土概念板塊暴跌，龍磁科技

（深：３００８３５）瀉近７％，金力永磁（深：３００７４８）跌７﹒４％，中國稀土

（深：０００８３１）跌６﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

