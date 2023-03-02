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AH股新聞

02/03/2023 10:04

《Ａ股焦點》馬斯克官宣墨西哥超級工廠計劃，惟特斯拉概念股偏弱

　　《經濟通通訊社２日專訊》萬眾矚目的特斯拉投資者日上，Ｔｅｓｌａ特斯拉創辦人馬斯克
在演講中闡述其長期願景「宏偉計畫第三部曲（Ｍａｓｔｅｒ　Ｐｌａｎ　３）」，雄心勃勃計
劃汽車未來均轉向電動汽車，並計劃投入１０萬億美元，創造可持續能源的未來。另外，特斯拉
並重申期待已久的Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ會於２０２３年問世。
　　馬斯克於問答環節表示，特斯拉將在墨西哥興建超級工廠（Ｇｉｇａｆａｃｔｏｒｙ），生
產下一代汽車。他亦提到，特斯拉的車款最後只會大約有１０款左右。不過，當被問及公司所稱
正在計劃中的未來兩種車型時，馬斯克拒絕置評。
　　特斯拉目標到２０３０年，每年可生產２０００萬輛電動車，預計總投資額為１５００至
１７５０億美元。馬斯克指，地球能夠以及會轉向可持續能源經濟，而且在你有生之年能看到這
一切。再者，特斯拉高管表示，以目前現金水平，該投資額是可行的。
　　特斯拉股價已自２０２２年的巨大跌勢中反彈，今年迄今漲幅超過６０％，但在投資者日開
始前，周三（１日）該股收低１﹒４３％，報２０２﹒７７美元。
　　滬深特斯拉概念股走勢亦跟隨偏弱，拓普集團（滬：６０１６８９）挫５﹒２％，三花智控
（深：００２０５０）跌３﹒１％，寧德時代（深：３００７５０）跌１﹒４％，天齊鋰業
（深：００２４６６）跌０﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌０﹒６％，福耀玻璃
（滬：６００６６０）跌０﹒３％，藍思科技（深：３００４３３）跌０﹒２％。（ｊｔ）

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