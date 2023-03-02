《經濟通通訊社２日專訊》中信集團網站發布《關於對「中信國際產業集團有限公司」等企

業假冒中信集團下屬公司開展業務活動的情況聲明》。《聲明》稱，日前，中信集團監測到在香

港設立的「中信海外國際貿易集團有限公司（已更名為中天信和國際產業集團有限公司）」、「

中國中信資本管理集團有限公司」、「中信國際產業集團有限公司（已更名為公司註冊編號

３１１６９７５有限公司）」，及上述香港企業在境內設立的關聯企業以中信集團下屬公司名義

對外開展業務活動。

對此，中信集團鄭重聲明，「中信海外國際貿易集團有限公司」以及該企業關聯方「中國中

信資本管理集團有限公司」「華信（深圳）國際控股集團有限公司」「中信國交（海南）控股集

團有限公司」「中信國交（海南）控股集團有限公司湘潭分公司」「北京信直凰鑄信息咨詢有限

公司」等企業與中國中信集團有限公司、中國中信股份公司及中信資本控股有限公司無任何關聯

關系，上述侵權企業開展的所有項目合作、投資、建設等活動均與中信集團、中信股份及中信資

本無關。

「中國國際產業集團有限公司」以及該企業關聯方「國信聯控集團有限公司」「國信聯控企

業管理有限公司」「國信聯控（湖北）企業管理有限公司」「河南國信聯控科技有限公司」「北

京中辰信商貿集團有限公司」「中辰信達（湖北）企業管理有限公司」「寧波國信聯控電子商務

有限公司」「寧波國信聯控旅遊開發有限公司」等企業與中國中信集團有限公司、中國中信股份

公司及中信資本控股有限公司無任何關聯關係，上述侵權企業開展的所有項目合作、投資、建設

等活動均與中信集團、中信股份無關。

中信集團作為「中信」商標權利人，從未授權上述企業使用「中信」商標及字號，中信集團

已就相關企業假冒中信集團下屬公司開展業務活動，擅自使用中信商標的行為進行法律維權。同

時，中信集團已在官網發布經授權使用「中信」字號企業名單２０２３年版。（ｃａ）

