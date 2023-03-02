《經濟通通訊社２日專訊》廣東省人民政府印發「２０２３年廣東金融支持經濟高質量發展

行動方案」，提出深入實施粵港澳大灣區金融市場互聯互通。

文件列出２３項重點任務，包括擴大「深港通」「債券通」業務，推動「互換通」盡快落地

。探索進一步拓寬「跨境理財通」試點範圍。加快粵港澳大灣區保險服務中心落地。積極推動擴

大跨境車險「等效先認」實施範圍。繼續向財政部申請香港、澳門發行離岸人民幣地方政府債券

，支持廣東企業到香港上市或到港澳發行債券融資，以及到境外發行全球存托憑證（ＧＤＲ）。



＊加快推進「１２３＋雙１０」規劃＊



在共建粵港澳大灣區金融樞紐方面，提出加快推進十四五時期「１２３＋雙１０」金融產業

規劃，建設體系完善、機構健全、市場有力、人才活躍的現代金融體系；貫徹落實好金融支持橫

琴、前海合作區建設的意見，加快前海深港國際金融城建設，推動前海在外匯管理改革和人民幣

國際化領域先行先試，優化前海合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點，推進香港有限合夥基金

（ＬＰＦ）與前海ＱＦＬＰ規則銜接、機制對接。（ｃａ）

