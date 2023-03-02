《經濟通通訊社２日專訊》中央紀委國家監委網站消息，對建設銀行湖南省分行原黨委書記

、行長龔蜀雄嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查。決定給予龔蜀雄開除黨籍處分，取消

其享受的退休待遇，收繳其違紀所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物

一並移送。

經查，龔蜀雄身為長期在金融領域工作的黨員領導干部，喪失理想信念，目無黨紀國法，逾

越廉潔底線，長期收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡；利用職務上的便利，在辦

理貸款方面為他人謀取利益，非法收受財物；靠銀行吃銀行，「空手套白狼」，違反國家規定向

自身利益關聯企業發放貸款，數額特別巨大。



＊前江蘇保監局局長遭撤退休待遇＊



另外，中央紀委國家監委通報，原中國保監會江蘇監管局局長謝憲嚴重違紀違法，給予謝憲

開除黨籍、取消退休待遇處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查

起訴，所涉財物隨案移送。謝憲２０１３年７月已退休。

通報稱，謝憲身為監管部門黨員領導幹部，警而不醒，退而不休，目無黨紀國法，違反政治

紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品，

違規從事與其原任職務管轄業務相關的營利活動；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係。其

行為已嚴重違紀違法，並涉嫌利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴

重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

