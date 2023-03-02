《經濟通通訊社２日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，吸入用

重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），商品名克威莎霧優於近日收到印度尼西亞藥品和食

品管理局簽發的緊急使用許可。

該集團指，克威莎霧優是一款預防ＣＯＶＩＤ－１９疾病的吸入式基因工程疫苗，其不僅可

激發體液免疫及細胞免疫，還可以誘導黏膜免疫，有效實現三重綜合保護，過程中毋須進行肌肉

注射。（ｗｈ）

