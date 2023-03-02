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AH股新聞

02/03/2023 07:53

《神州民企》微博（０９８９８）近２２億人幣增持天下秀股份

　　《經濟通通訊社２日專訊》微博－ＳＷ（０９８９８）公布，以總對價為現金約２１﹒６億
元人民幣向新浪公司收購天下秀（滬：６００５５６）約３﹒３２６億股，所持天下秀股權升至
約２６﹒５７％。
　　該集團指，有關對價以美元支付，將持天下秀股份約４﹒８億股。（ｗｈ）

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