《經濟通通訊社２日專訊》微博－ＳＷ（０９８９８）公布，以總對價為現金約２１﹒６億

元人民幣向新浪公司收購天下秀（滬：６００５５６）約３﹒３２６億股，所持天下秀股權升至

約２６﹒５７％。

該集團指，有關對價以美元支付，將持天下秀股份約４﹒８億股。（ｗｈ）

