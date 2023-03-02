《經濟通通訊社２日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布，景婉
瑩辭任總會計師，而該集團聘任聶艷紅為總會計師，均自昨日起生效。
該集團指，聶艷紅曾任天津城市基礎設施建設投資集團審計部（審計中心）副總經理（主持
工作）。至於景婉瑩因工作調動而辭任，她已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關辭任
事宜需股東垂注。（ｗｈ）
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02/03/2023 07:53
《國企紅籌》天津創業環保（０１０６５）更換總會計師，昨起生效
《經濟通通訊社２日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布，景婉
瑩辭任總會計師，而該集團聘任聶艷紅為總會計師，均自昨日起生效。
該集團指，聶艷紅曾任天津城市基礎設施建設投資集團審計部（審計中心）副總經理（主持
工作）。至於景婉瑩因工作調動而辭任，她已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關辭任
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