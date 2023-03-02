《經濟通通訊社２日專訊》華潤燃氣（０１１９３）公布，自本周一（２７日）起成為重慶
燃氣（滬：６００９１７）控股股東，而重慶燃氣被視為其附屬公司，且重慶燃氣的財務業績將
併入該集團的財務業績。
該集團指，目前持有重慶燃氣約３９﹒１７％股權，而重慶燃氣前控股股東重慶能源被法院
裁定重整，所持４１﹒０７％股權將轉讓予債權人以抵償相應債務，而有關司法劃扣過戶登記手
續已在本周一完成。（ｗｈ）
02/03/2023 07:53
《國企紅籌》華潤燃氣（０１１９３）成重慶燃氣控股股東
《經濟通通訊社２日專訊》華潤燃氣（０１１９３）公布，自本周一（２７日）起成為重慶
燃氣（滬：６００９１７）控股股東，而重慶燃氣被視為其附屬公司，且重慶燃氣的財務業績將
併入該集團的財務業績。
該集團指，目前持有重慶燃氣約３９﹒１７％股權，而重慶燃氣前控股股東重慶能源被法院
裁定重整，所持４１﹒０７％股權將轉讓予債權人以抵償相應債務，而有關司法劃扣過戶登記手
續已在本周一完成。（ｗｈ）
上一篇新聞︰02/03/2023 07:53 《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）提名４人接任獨立非執董
下一篇新聞︰02/03/2023 07:53 《國企紅籌》天津創業環保（０１０６５）更換總會計師，昨起生效
02/03/2023 07:53 中信股份（２６７）附屬中信重工擬發新Ａ股，籌最多１０億人幣
02/03/2023 07:53 《神州民企》微博（０９８９８）近２２億人幣增持天下秀股份
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰