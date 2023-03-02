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AH股新聞

02/03/2023 07:53

《國企紅籌》華潤燃氣（０１１９３）成重慶燃氣控股股東

　　《經濟通通訊社２日專訊》華潤燃氣（０１１９３）公布，自本周一（２７日）起成為重慶
燃氣（滬：６００９１７）控股股東，而重慶燃氣被視為其附屬公司，且重慶燃氣的財務業績將
併入該集團的財務業績。
　　該集團指，目前持有重慶燃氣約３９﹒１７％股權，而重慶燃氣前控股股東重慶能源被法院
裁定重整，所持４１﹒０７％股權將轉讓予債權人以抵償相應債務，而有關司法劃扣過戶登記手
續已在本周一完成。（ｗｈ）

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