《經濟通通訊社２日專訊》華潤燃氣（０１１９３）公布，自本周一（２７日）起成為重慶

燃氣（滬：６００９１７）控股股東，而重慶燃氣被視為其附屬公司，且重慶燃氣的財務業績將

併入該集團的財務業績。

該集團指，目前持有重慶燃氣約３９﹒１７％股權，而重慶燃氣前控股股東重慶能源被法院

裁定重整，所持４１﹒０７％股權將轉讓予債權人以抵償相應債務，而有關司法劃扣過戶登記手

續已在本周一完成。（ｗｈ）

