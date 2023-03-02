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AH股新聞

02/03/2023 07:53

《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）提名４人接任獨立非執董

　　《經濟通通訊社２日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，由於４名
獨立非執行董事蔡江南、劉艷、婁賀統及張曉彤擔任獨立董事期限將滿６年，不可再重選連任，
該集團建議提名４人為第三屆董事會獨立非執行董事候選人，有關建議需待股東批准。
　　該集團指，提名人選包括曾任上市公司資深首席財務官的盧韶華、上海透景生命科技獨立董
事俞衛、現任３間上市公司獨立董事張新，以及詹智玲，她擔任上海瑞澤律師事務所主任律師。
（ｗｈ）

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