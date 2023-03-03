《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人行行長易綱在國新辦發布會上表示，近年

來人行精準有力實施好穩健的貨幣政策，保持幣值穩定。

幣值穩定有兩層含義：一是保持物價穩定，近年來實施穩健正常的貨幣政策，為物價穩定提

供堅實基礎。中國去年ＣＰＩ漲幅２％，是非常理想的通貨膨脹水平，過去５年平均通貨膨脹水

平也是２％左右，過去１０年（２０１３－２０２２年）中國ＣＰＩ平均也是２％這是非常不容

易。



＊今年人幣匯率將保持基本穩定＊



幣值穩定的第二層含義是匯率基本穩定，近５年來人民幣兌美元匯率三次破７，雙向波動彈

性增強，有彈性的市場化匯率制度為調節宏觀經濟、國際收支起到了自動穩定器的作用。

易綱指，長遠看，匯率的穩定與老百姓福祉息息相關，過去２０年，人民幣雖然波動，但總

體兌美元升值２０％，平均每年升值１％；按照國際清算銀行計算的實際有效匯率，人民幣兌全

球主要貨幣升值４０％，平均每年升值２％左右，也是比較合適的水平。保持匯率的穩定非常重

要，國際上一些國家因為匯率大幅貶值難以「跨越中等收入陷阱」。因此一方面要保持匯率穩定

，一方面保持彈性。總體看，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所

小幅波動，但對經濟是有好處的。

