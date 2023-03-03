《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人行副行長劉國強在國新辦發布會上表示，

去年企業貸款利率是４﹒１７％，創歷史新低，今年人民銀行將精準有力實施好穩健的貨幣政策

，這是貨幣政策總的取向，但是具體的政策工具怎麼使用，要綜合考慮，相機抉擇。

一是堅持以我為主，把國內的目標放在首位。從目前來看，國內的經濟好轉是肯定的，但是

也存在一些不確定性因素，所以下一步將加強調研，根據經濟發展情況的變化和需要，統籌增長

和物價，適時適度調整貨幣政策工具。二是統籌短期和長期，強化跨周期調控和逆周期調節，堅

持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大水漫灌、不大收大放。三是統籌國際

與國內，既立足國內，調控有度，又密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部

均衡。



＊結構性貨幣政策重點在綠色金融、科技創新、基礎設施建設、保交樓方面＊



人民銀行行長易綱表示，目前中國貨幣政策的主要變量水平是比較合適的，實際利率水平是

比較合適。對於降準，２０１８年以來中國央行實施１４次降準，平均法定存款準備金率從

１５％左右降到不到８％，用降準的辦法「吐出」長期流動性來支持實體經濟，還是一種有效方

式，使得流動性處在合理均衡水平上。

易綱表示，去年出台的一系列結構性貨幣政策的重點也是在綠色金融、科技創新、基礎設施

建設、保交樓方面，都是在支持經濟高質量發展。今年的重點還繼續強調這四個方面的重點。

下一步思路是，一方面，貨幣信貸的總量要適度，節奏要平穩，要鞏固實際貸款利率下降的

成果。另一方面，還要適度發揮結構性貨幣政策的作用，繼續對普惠小微、綠色金融、科技創新

等領域保持有力的支持力度。

