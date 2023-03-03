《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中央多次強調要有效防範化解重大經濟金融

風險。人行行長易綱今日在國新辦記者會上表示，總的看，中國的金融業運行穩健，整個金融風

險是收斂的，總體風險可控。他還指，過去三年高風險的中小金融機構數量降了一半，不少省份

目前已經沒有高風險機構。

易綱在國新辦新聞發布會結束後回應記者關於金融體制改革提問時指出，改革總方向是使得

中國金融體系更加完善，管理效率進一步提高，更安全，並更強調高水平的對外開放。

