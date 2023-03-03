《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人行副行長劉國強在國新辦新聞發布會上表

示，去年以來廣義貨幣（Ｍ２）增速較高，一方面是因為宏觀逆周期調控力度加大，中國是以信

貸等間接融資為主的融資結構，間接融資會導致存款派生較多，推高了貨幣總量。同時，去年理

財等表外資金「回表」也讓銀行資產負債表擴張，推高了Ｍ２增速。此外，中國Ｍ２統計口徑與

國外有所差距，中國統計口徑相對大，對存款規模、存款期限沒有限制，口徑差異使得中國Ｍ２

顯得比較大。



＊預防性儲蓄有望逐步釋放成消費需求＊



對於２０２２年居民儲蓄創下新高，劉國強表示，住戶存款增加主要是受居民的消費和投資

狀況影響，流動性偏好上升，一方面疫情對居民消費有一定的影響，消費減少，相應的存款也增

加。

他表示，疫情防控優化後，物流、人流不暢的現象得到了明顯的改善。消費場景加快拓展，

前期積累的預防性儲蓄有望逐步釋放為實際的消費需求，一系列促消費政策出台落地，政策效果

也將逐步顯現。此外，隨著疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期積累的預防性儲蓄有望

逐步釋放成消費需求，居民投資也將逐步回到正常水平。

