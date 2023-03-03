《經濟通通訊社３日專訊》廣州樓市正從低位回溫。克而瑞數據顯示，２０２３年的第八周

（２月２０－２６日），廣州一手住宅新增供應面積為２３﹒８５萬平方米，已是連續４周增加

，按月上升２００％，成為今年以來的新高。供應增加反映出開發商對現階段樓市回溫有所把握

。

此外，自廣州本地媒體《羊城晚報》報道，從近期樓盤現場情況看，眾多看樓者重新回到售

樓部咨詢和看樓，不少售樓部現場人氣較旺；成交方面，也有不少樓盤一周成交逾２０套，比去

年低迷時的狀態明顯轉好。

在廣州樓市復甦之下，市場立刻就出現了頻頻的漲價聲，哪怕是外圍區域的樓盤也不例外。

業內人士表示，近期行情的回暖，和去年需求被壓抑有關，這一批屬於積壓的「舊有需求」釋放

。越是對於這樣的低位回溫，市場越需要理性，切勿輕言漲價。廣州樓市更長久的生命力，關鍵

在於全新的購房需求何時入場。

廣東省房地產行業協會會長王韶日前在一場沙龍中呼籲，商家切勿輕言漲價，此時廣州樓市

需要的是成交量，有了持續的成交量，樓市才能進一步向好發展。（ｌｃ）

