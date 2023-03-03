《經濟通通訊社３日專訊》據《澎湃新聞》報道，世茂建設擬對旗下７隻債券進行債務重組

，這７隻債券分別為「２０世茂０４」、「１５世茂０２」、「１９世茂０１」、「１９世茂

０３」、「１９世茂０４」、「２０世茂０２」和「２０世茂０６」。債券本金自２０２４年６

月份起分為１３期兌付，最後一期將在２０２７年９月兌付完成。

世茂建設的兌付方案在前期兌付比例較低，２０２４年６月起的前三季度，每季度僅支付本

金的２％。上述債券持有人擬在３月１日－３月１５日召開會議，作為其境內債進行債務重組的

程序。 （ｌｃ）

