《經濟通通訊社３日專訊》據《澎湃新聞》報道，世茂建設擬對旗下７隻債券進行債務重組
，這７隻債券分別為「２０世茂０４」、「１５世茂０２」、「１９世茂０１」、「１９世茂
０３」、「１９世茂０４」、「２０世茂０２」和「２０世茂０６」。債券本金自２０２４年６
月份起分為１３期兌付，最後一期將在２０２７年９月兌付完成。
世茂建設的兌付方案在前期兌付比例較低，２０２４年６月起的前三季度，每季度僅支付本
金的２％。上述債券持有人擬在３月１日－３月１５日召開會議，作為其境內債進行債務重組的
程序。 （ｌｃ）
03/03/2023 10:50
【內房困局】世茂建設擬對旗下７隻債券進行債務重組
《經濟通通訊社３日專訊》據《澎湃新聞》報道，世茂建設擬對旗下７隻債券進行債務重組
，這７隻債券分別為「２０世茂０４」、「１５世茂０２」、「１９世茂０１」、「１９世茂
０３」、「１９世茂０４」、「２０世茂０２」和「２０世茂０６」。債券本金自２０２４年６
月份起分為１３期兌付，最後一期將在２０２７年９月兌付完成。
世茂建設的兌付方案在前期兌付比例較低，２０２４年６月起的前三季度，每季度僅支付本
金的２％。上述債券持有人擬在３月１日－３月１５日召開會議，作為其境內債進行債務重組的
程序。 （ｌｃ）
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