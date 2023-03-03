《經濟通通訊社３日專訊》國家開發銀行近日成功發行２０２３年第一期綠色債券，圍繞「

長江大保護及綠色發展」主題，所籌資金將主要優先用於長江沿線地帶城市軌道交通項目、污水

處理及管網項目、水生態治理項目、農村人居環境整治項目和河湖與濕地保護恢復項目等。債券

發行規模１５０億元人民幣，期限為３年期，發行利率為２﹒６５％，全場認購倍數達到

３﹒７４倍，得到境內外機構的高度關注及踴躍認購。（ｌｃ）

