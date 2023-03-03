《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開２７３點，報２０７０３點。最高升２９７點報
２０７２７點，最低升６８點報２０４９８點。恒指收報２０５６７點，升１３８點或
０﹒６８％。
北水全日淨流入２２﹒５１億元，減少５９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、南方恒生科技（０３０３３）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是建
設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）。
主板成交１０５７﹒８３億元減少４﹒３％。其中港股通成交３２５﹒９億元，佔總成交
３０﹒８％。
中國移動升１﹒６４％報６２元，北水淨買入３﹒６億元；南方恒生科技升２﹒０７％報
４﹒１５元，北水淨買入３﹒４億元；快手升５﹒６７％報５８﹒７５元，北水淨買入２﹒７億
元。
建設銀行升０﹒４％報５元，北水淨賣出３﹒９億元；招商銀行升０﹒９１％報４４﹒３元
，北水淨賣出２﹒６億元；騰訊控股升１﹒３２％報３６７﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ３﹒５８
南方恒生科技 （０３０３３） ３﹒３９
快手 （０１０２４） ２﹒７１
美團 （０３６９０） ２﹒４３
中國中車 （０１７６６） １﹒９１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －３﹒８８
招商銀行 （０３９６８） －２﹒５７
騰訊控股 （００７００） －２﹒１０
香港航天科技 （０１７２５） －０﹒３３
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０７
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