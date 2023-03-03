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AH股新聞

03/03/2023 17:53

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５１億元，買中移動沽建行

　　《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開２７３點，報２０７０３點。最高升２９７點報
２０７２７點，最低升６８點報２０４９８點。恒指收報２０５６７點，升１３８點或
０﹒６８％。
　　北水全日淨流入２２﹒５１億元，減少５９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、南方恒生科技（０３０３３）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是建
設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交１０５７﹒８３億元減少４﹒３％。其中港股通成交３２５﹒９億元，佔總成交
３０﹒８％。
　　中國移動升１﹒６４％報６２元，北水淨買入３﹒６億元；南方恒生科技升２﹒０７％報
４﹒１５元，北水淨買入３﹒４億元；快手升５﹒６７％報５８﹒７５元，北水淨買入２﹒７億
元。
　　建設銀行升０﹒４％報５元，北水淨賣出３﹒９億元；招商銀行升０﹒９１％報４４﹒３元
，北水淨賣出２﹒６億元；騰訊控股升１﹒３２％報３６７﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒５８
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　３﹒３９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒７１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒４３
　　中國中車　　　（０１７６６）　　　　　　１﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒８８
　　招商銀行　　　（０３９６８）　　　　　－２﹒５７
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒１０
　　香港航天科技　（０１７２５）　　　　　－０﹒３３
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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