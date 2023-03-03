《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開２７３點，報２０７０３點。最高升２９７點報

２０７２７點，最低升６８點報２０４９８點。恒指收報２０５６７點，升１３８點或

０﹒６８％。

北水全日淨流入２２﹒５１億元，減少５９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、南方恒生科技（０３０３３）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是建

設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１０５７﹒８３億元減少４﹒３％。其中港股通成交３２５﹒９億元，佔總成交

３０﹒８％。

中國移動升１﹒６４％報６２元，北水淨買入３﹒６億元；南方恒生科技升２﹒０７％報

４﹒１５元，北水淨買入３﹒４億元；快手升５﹒６７％報５８﹒７５元，北水淨買入２﹒７億

元。

建設銀行升０﹒４％報５元，北水淨賣出３﹒９億元；招商銀行升０﹒９１％報４４﹒３元

，北水淨賣出２﹒６億元；騰訊控股升１﹒３２％報３６７﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ３﹒５８

南方恒生科技 （０３０３３） ３﹒３９

快手 （０１０２４） ２﹒７１

美團 （０３６９０） ２﹒４３

中國中車 （０１７６６） １﹒９１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒８８

招商銀行 （０３９６８） －２﹒５７

騰訊控股 （００７００） －２﹒１０

香港航天科技 （０１７２５） －０﹒３３

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０７

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