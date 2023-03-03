《神州經脈》美國商務部昨晚宣布，再將一批中國企業加入不可靠實體清單。未經華府批准

，美國企業不得向清單上的實體出口產品。消息公布後，Ａ股市場今日似乎並未受到太大影響。

在兩會的強烈預期下，三大股指不跌反漲。

為迎接即將在周末開幕的全國兩會，滬綜指今日愈升愈有，收升０﹒５４％，報

３３２８﹒３９點，是去年７月以來收市新高。本周滬指累升１﹒９％，企穩三千三關。深成指

升０﹒０２％，創業板指則升０﹒１６％。個股跌多漲少，兩市約２６００股飄綠，兩市全日成

交額８６９５億元（人民幣．下同），按日少近７％，今日外資淨流入２０﹒６６億元，連續三

日淨流入。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９００２，較上個交易日４時３０分收盤

價升８４點子。全日在６﹒８８７４至６﹒９１０４之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現

漲１９８點子，報６﹒９０３１。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１７，

較上個交易日跌３０９點子，結束三連升，上個交易日報６﹒８８０８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 外電報道，美國商務部昨日宣布，將２８個中國企業及個人、以及１家台灣企業加入實體

清單，當中包括基因公司華大基因（深：３００６７６）、人工智能計算公司浪潮集團、晶片製

造商龍芯，及去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨角獸第四範式。未經華府批准，美國企

業將不得向清單上的實體出口產品。美國指，上述實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動

的重大風險。而將第四範式列入清單，因指控其與軍方有關。



２﹒ 對於美國將２８個香港及內地企業或個人加入實體清單，中國外交部發言人毛寧表示，這

是美國捏造藉口、不擇手段打壓中國企業的又一個例證，中方對此強烈不滿、堅決反對。毛寧表

示，中方敦促美方尊重基本事實，摒棄意識形態偏見，停止濫用各種藉口，無理打壓中國企業，

為中國企業的經營提供公平、公正、非歧視的待遇。中方也將繼續堅定維護本國企業的正當合法

權益，支持中國企業依法維護自身權益。



３﹒ 人行副行長劉國強在國新辦發布會上表示，今年人行將精準有力實施好穩健的貨幣政策，

但是具體的政策工具怎麼使用，要綜合考慮，相機抉擇。一是堅持以我為主，適時適度調整貨幣

政策工具。二是統籌短期和長期，堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大

水漫灌、不大收大放。三是統籌國際與國內，既立足國內，調控有度，又密切關注國際動態，加

強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。



４﹒ 人行行長易綱今日在發布會上表示，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定

，雖然會有所小幅波動，但對經濟是有好處的。易綱指，過去２０年，人民幣兌全球主要貨幣升

值４０％，平均每年升值２％左右，也是比較合適的水平。



５﹒ 全國兩會舉行在即，在最新公布的兩會代表或委員名單中，多家內地互聯網企業巨頭的掌

門人都榜上無名，包括騰訊（００７００）主席馬化騰、百度（０９８８８）總裁李彥宏、聯想

（００９９２）總裁楊元慶、網易（０９９９９）總裁丁磊、京東（０９６１８）董事會主席劉

強東以及搜狗執行長王小川。相比起互聯網平台企業受冷落，來自半導體、電動車、ＡＩ等戰略

領域的人物則取而代之，進入全國人大代表及政協委員名單，據報今年約有１００名專家上榜，

涵蓋新材料、航空航天技術和先進製造等領域。



６﹒ 全國兩會開幕前夕，瑞銀發表研究報告展望中國Ａ股走勢和投資策略，指隨著中國內地完

善防疫措施、經濟逐步復常，年內將會有５０００億至６０００億元人民幣的零售存款可能流入

股市，Ａ股將迎來新一波強勢反彈，港股亦將從中受惠。



７﹒ 據內媒報道，恒大（０３３３３）主席許家印於２月２８日主持召開集團月度工作會議，

提出要在３月份推出１萬套現房大優惠，實現一季度業績開門紅。此次活動擬在內地２６０個城

市同步啟動，產品涵蓋住宅、商舖和車位等不同物業類型，滿足不同群體的各種需求。



８﹒ 中國外交部長秦剛日前在印度新德里舉行的二十國集團（Ｇ２０）外長會第一階段會議上

發言表示，面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，Ｇ２０應負起責任，體現擔

當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。秦剛指出，Ｇ２０要維護以聯合國為核心的國際體系和

以國際法為基礎的國際秩序，遵循以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，並要堅

持平等對話、協商一致的合作原則，國際上的事應由大家商量著辦。（ｌｃ）

