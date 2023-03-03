《鍾之日記》３月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



全國兩會即將拉開序幕，全國政協十四屆一次會議新聞發布會下午在人民大會堂舉行。大會

新聞發言人郭衛民介紹，本次政協會議於明日（４日）下午三點開幕，預計１１日下午閉幕，會

期７天半。

兩會前夕，在國務院新聞辦公室舉行多場「權威部門話開局」系列主題新聞發布會。今日由

人民銀行行長易綱，國家外匯管理局局長潘功勝，人民銀行副行長劉國強回應市場關切。在會上

，易綱稱，近年來人行精準有力實施好穩健的貨幣政策，保持幣值穩定。今年人民幣匯率還會在

合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所小幅波動，但對經濟是有好處的。劉國強表示，下一

步將加強調研，根據經濟發展情況的變化和需要，統籌增長和物價，適時適度調整貨幣政策工具

。潘功勝表示，２０２１年下半年以來，以恒大（０３３３３）為代表的部分房企由於長期高槓

桿、高負債、高周轉經營患上嚴重的「高血壓」。針對房地產市場出現的調整，金融監管部門出

台了「金融１６條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場平穩運行，近一段時期，市場信

心加快恢復，房地產市場交易活躍性有所上升。



＊恒指收升，滬指見八個月高＊



美國亞特蘭大聯儲銀行總裁放鴿，憧憬美國夏季末段或暫停加息，隔晚美股彈高，連帶恒指

上日跌１９０點後，今日也止跌回升，但受制廿天線（現處２０７４８）。

恒指高開２７３點或１﹒３４％，報２０７０３，最多升２９７點，高見２０７２７，但受

制廿天線，大市升幅放緩，一度只升６８點，低見２０４９８，隨後買盤再度低吸，大市半日升

逾過百點收市。午後曾升逾兩百點，尾市升勢收窄。恒指最終收報２０５６７，升１３４點或

０﹒７％；國指報６９３９，收升１﹒２％；科指收４２１１，升２﹒１％。大市全日成交

１０５７﹒８３億元。

中國經濟加快復甦，服務業數據向好持續提振市場信心，２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得

５５﹒０，較前月上升２﹒１個百分點，為２０２２年９月以來新高，連續兩個月處於擴張區間

。迎接即將在周末開幕的全國兩會，滬綜指愈升愈有，收升０﹒５４％，報３３２８﹒３９點，

是去年７月以來收市新高。累計本周，滬指累升１﹒９％，企穩三千三關。深成指升０﹒０２％

，創業板指則升０﹒１６％。兩市全日成交額８６９５億元人民幣，按日少近７％，外資續流入

，今日淨流入２０﹒６６億元人民幣，連續三日淨流入。



＊再有中企被美制裁，浪潮數字在列曾瀉１７％＊



美國商務部將２８個中國實體列入「實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），指涉從事違

反美國國家安全和外交政策利益的活動，當中包括中國基因巨頭華大基因（深：３００６７６）

、人工智能計算公司浪潮集團、晶片製造商龍芯，及去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨

角獸第四範式。北京對美方舉動表示堅決反對，敦促美方尊重基本事實，停止濫用各種藉口無理

打壓中國企業，中方將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。

據《彭博》報道，名單上最受關注的，是從事伺服器、雲計算、人工智能行業的浪潮集團，

這家伺服器製造商受益於全國數據中心建設，被視為政府取代外國製造技術、推動國內創新不可

或缺的一部分，它也直接與美國伺服器製造商惠普（ＨＰ）、戴爾（Ｄｅｌｌ）等存在競爭關係

。

另一上榜的龍芯科技是處理器製造商，同樣在推動創新上扮演要角，它被北京視為未來取代

Ｉｎｔｅｌ產品的潛在供應商。商務部同時把中國國家並行計算機工程技術研究中心、無錫先進

技術學院等科研機構列入名單。這些實體被指獲取或試圖獲取美國產品，以支持解放軍的軍事現

代化。

另外，華大基因旗下兩間子公司列入貿易黑名單，指其協助患京進行監控和監視以打壓少數

民族，構成重大風險。商務部助理部長肯德勒（Ｔｈｅａ Ｋｅｎｄｌｅｒ）的聲明指，當發現

對美國構成安全或外交政策關切的實體時，美方會將其加入實體清單，確保能夠仔細檢查其交易

。

受消息影響，浪潮集團旗下浪潮數字企業（００５９６）今日一度瀉逾１７％，收盤跌幅收

窄至７﹒３％，報５﹒６８元。Ａ股華大基因則反升３﹒４％，報５７﹒９２元人民幣。



＊與淘寶合作直播，ＴＶＢ大成交急升逾五成＊



電視廣播ＴＶＢ（００５１１）股價異動，急升５１﹒５％，以全日最高位５﹒８５元收市

，創５２周新高，成交大增至６１５０萬元。ＴＶＢ早前公布，透過附屬上海翡翠東方傳播

（ＴＶＢＣ）與淘寶達成合作意向，雙方將於年內共同發展超過４８場電子商貿直播，預計合作

可為公司帶來約千萬元收益。阿里（０９９８８）收升０﹒５％。

另外，快手（０１０２４）與中原地產代理（深圳）有限公司今日宣布達成合作，將共同培

養專業房產主播新型經紀人，並在直播賣房新模式探索、信息服務平台和運營服務支持、新房線

上營銷交易模式等方面進行合作。具體來說，快手理想家將為深圳中原提供快手理想家系統支持

，協助深圳中原實現在直播短視頻平台的線上房產業務高效率、系統化管理。同時，快手還將提

供理想家系統的產品培訓等運營服務支持，包括線上轉化管理、運營建議與落地服務，以及項目

房源優化策略等等相關服務。

快手今日升升５﹒７％，報５８﹒７５元。

剛出業績的「ｂ站」嗶哩嗶哩（０９６２６）升１０﹒３％，報１６８﹒９元。嗶哩嗶哩公

布，去年第４季營業額按年增６％至６１﹒４２億人民幣，季度列帳淨虧損按年收窄２９％至

１４﹒９億元人民幣，經調整淨虧損按年收窄２１％至１３億元人民幣，相當於每股經調整淨虧

損３﹒３１元人民幣，２０２１年同期為４﹒２２元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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