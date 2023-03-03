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AH股新聞

03/03/2023 08:26

《駐京專電》劉鶴調研集成電路業，制定合國情產業政策設務實目標

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院副總理劉鶴２日在北京調研集成電路
企業發展並主持召開座談會。劉鶴強調，發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政
府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標
和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資，對
國內人才給予一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的國民待遇，幫助企業加快引進和培養
人才。
　
＊建立企業為主體的攻關機制＊
　
　　劉鶴又指，必須高度重視發揮市場力量和產業生態的重要作用，建立企業為主體的攻關機制
，依靠企業家實現集成電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力
的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維
護全球產業鏈供應鏈穩定。
　
＊龐大芯片消費市場是寶貴的資源＊
　
　　劉鶴表示，集成電路是現代化產業體系的核心樞紐，關係國家安全和中國式現代化進程。中
國已形成較完整的集成電路產業鏈，也湧現了一批優秀企業和企業家，在局部已形成了很強的能
力。尤其是中國擁有龐大的芯片消費市場和豐富的應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是
推動集成電路產業發展的戰略性優勢。

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