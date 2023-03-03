《經濟通通訊社３日專訊》中央組織部決定，根據工作需要，按照中央企業領導人員任職年
齡有關規定，免去竺延風的東風汽車集團有限公司董事長、黨委書記職務。相關免職按有關法律
和章程的規定辦理。（ｃｔ）
03/03/2023 17:59
《中國要聞》任職年齡規定，竺延風免去東風汽車集團黨書記職務
《經濟通通訊社３日專訊》中央組織部決定，根據工作需要，按照中央企業領導人員任職年
齡有關規定，免去竺延風的東風汽車集團有限公司董事長、黨委書記職務。相關免職按有關法律
和章程的規定辦理。（ｃｔ）
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