《經濟通通訊社３日專訊》中央組織部決定，根據工作需要，按照中央企業領導人員任職年

齡有關規定，免去竺延風的東風汽車集團有限公司董事長、黨委書記職務。相關免職按有關法律

和章程的規定辦理。（ｃｔ）

