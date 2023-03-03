《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮周四（２日）宣布一項新的國家網絡安全戰略，把中國

和俄羅斯列為最大的威脅。該份網絡安全戰略為未來政策提供方向，敦促各行業加強對現有網絡

安全的監管，並改善政府和私人領域之間的合作。

網絡安全戰略點名指中國、俄羅斯、伊朗及北韓，積極利用先進網絡能力，追求與美國利益

及國際準則背道而馳的目標，無視網絡空間的法治與人權，威脅美國國家安全及經濟繁榮，又形

容中國對美國政府及私營機構網絡，構成最廣泛、最活躍和最持久的威脅，亦是唯一一個有意圖

重塑國際秩序、而且在經濟、外交、軍事和科技上，亦越趨有能力做到的國家，在過去十年成為

美國最先進的網絡競爭對手，足以威脅美國利益，並在重要的科技領域上取得主導地位，亦正輸

出網絡威權主義。



＊俄羅斯是網絡犯罪的避風港＊



至於俄羅斯，被指利用網絡能力，破壞地區穩定和干擾民主政治，包括在網絡上支持出兵烏

克蘭。官員在向記者的簡報中表示，俄羅斯是網絡犯罪的避風港，而勒索軟件是目前須主要處理

的問題，司法系統已經不足以應對網絡威脅，必須動用所有國家工具，包括制裁。

戰略報告提出５大方向，包括保護重要基建、運用國家權力的所有工具預防網絡攻擊、加強

網絡安全的相關投資和國際合作，以及重新平衡保護網絡空間的責任，從個人、小企業和地方政

府，轉移到軟件開發商和其他擁有必要資源及專業知識的機構。（ｊｔ）（ｚｚ）

