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AH股新聞

03/03/2023 09:00

【大國博弈】２８中企入美國實體清單，包括在港待上市ＡＩ獨角獸

　　《經濟通通訊社３日專訊》據外電報道，美國商務部昨日（２日）宣布，將２８個中國企業
及個人、以及１家台灣企業加入實體清單，其中包括去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨
角獸第四範式４Ｐａｒａｄｉｇｍ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ﹒Ｌｔｄ。
　　此次被加進清單的還有巴基斯坦和俄羅斯等國公司。美國指，上述實體違反美國國家安全或
外交政策利益的活動的重大風險。而將４Ｐａｒａｄｉｇｍ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ列入清單，
因指控其與軍方有關。美資投行高盛是第四範式聯席保薦人。
　
＊美商務部長：正研究限制對華投資，但如何推進仍需慎重＊
　
　　美國商務部長雷蒙多表示，拜登政府正在考慮一項先導計劃（ｐｉｌｏｔ　
ｐｒｏｇｒａｍ），以解決向中國投資的風險。她估計，美國可能要數月來落實有關先導方案。
　　雷蒙多表示，有很多美國養老基金投資於中國，這涉及人民的退休金，並不希望它範圍過大
，任何過於廣泛的措施都會傷害美國就業者和經濟。她又指，該方案限制美國投資者入股某些中
國公司，而其措施不應過於廣泛或觸及４０１（ｋ）或退休計劃。
　　她補充，美國不想不必要地升級，但不希望美國的創投基金投資於中國軍隊會使用的半導體
技術或人工智能技術。不過，目前尚不清楚美國政府何時最終確定任何對外投資限制。（ｊｔ）

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