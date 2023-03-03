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AH股新聞

03/03/2023 13:56

《中國房產》快手與深圳中原合作，共同培養專業房產主播經紀人

　　《經濟通通訊社３日專訊》快手（０１０２４）與中原地產代理（深圳）有限公司宣布達成
合作，將共同培養專業房產主播新型經紀人，並在直播賣房新模式探索、信息服務平台和運營服
務支持、新房線上營銷交易模式等方面進行合作。
　　具體來說，快手理想家將為深圳中原提供快手理想家系統支持，協助深圳中原實現在直播短
視頻平台的線上房產業務高效率、系統化管理。同時，快手還將提供理想家系統的產品培訓等運
營服務支持，包括線上轉化管理、運營建議與落地服務，以及項目房源優化策略等等相關服務。
（ｊｔ）

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