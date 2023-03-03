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AH股新聞

03/03/2023 14:20

《行業數據》中通院：去年底中國上市互聯網企業市值１０﹒３萬億

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國信通院數據顯示，截至２０２２年１２月底，中國上市互聯
網企業總市值為１０﹒３萬億元人民幣，較上季度環比上升１７％。
　　中國信通院指，２０２２年四季度，伴隨國內疫情日趨平穩、政策企穩以及中國經濟穩步復
甦重振市場信心，企業業績向好釋放行業復甦信號，上市互聯網企業市值大幅回升。（ｃｔ）

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