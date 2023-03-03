《經濟通通訊社３日專訊》中國信通院數據顯示，截至２０２２年１２月底，中國上市互聯
網企業總市值為１０﹒３萬億元人民幣，較上季度環比上升１７％。
中國信通院指，２０２２年四季度，伴隨國內疫情日趨平穩、政策企穩以及中國經濟穩步復
甦重振市場信心，企業業績向好釋放行業復甦信號，上市互聯網企業市值大幅回升。（ｃｔ）
03/03/2023 14:20
《行業數據》中通院：去年底中國上市互聯網企業市值１０﹒３萬億
《經濟通通訊社３日專訊》中國信通院數據顯示，截至２０２２年１２月底，中國上市互聯
網企業總市值為１０﹒３萬億元人民幣，較上季度環比上升１７％。
中國信通院指，２０２２年四季度，伴隨國內疫情日趨平穩、政策企穩以及中國經濟穩步復
甦重振市場信心，企業業績向好釋放行業復甦信號，上市互聯網企業市值大幅回升。（ｃｔ）
下一篇新聞︰03/03/2023 14:17 《Ａ股焦點》漢王科技跌停，１個月內兩次收到深交所關注函
03/03/2023 14:16 《中國要聞》內地１月醫保基金收入增１０﹒６％，支出增２１％
03/03/2023 14:09 《Ａ股焦點》寧德時代：未運營「寧德時代」Ａｐｐ及發售理財產品
03/03/2023 13:56 《中國房產》快手與深圳中原合作，共同培養專業房產主播經紀人
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰