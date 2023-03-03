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AH股新聞

03/03/2023 09:28

《Ａ股行情》滬指高開０﹒１２％，晶片業再受國家級利好資金湧入

　　《經濟通通訊社３日專訊》滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開
０﹒１２％，報３３１４﹒７７點，深綜指高開０﹒０７％，創業板指高開０﹒２１％。
　　內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元（人民幣
．下同），晶片業再燃點政策利好訊號。國務院副總理劉鶴在北京調研集成電路企業發展並主持
召開座談會，強調要發揮新型舉國體制優勢發展集成電路產業，並用好政府和市場兩方面力量。
資金迅速湧入相關股票炒作，半導體板塊今早即高開１﹒５％。
　　美國商務部昨日（２日）宣布，將２８個中國內地企業及個人、以及１家台灣企業加入實體
清單，當中包括全球最大基因組學公司華大基因（深：３００６７６）、人工智能計算公司浪潮
集團、晶片製造商龍芯，及去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨角獸第四範式等。
　　美國商務部長雷蒙多在接受訪問時透露，她在研究限制對中國的投資，但如何推進仍需慎重
。但在制裁中國企業的同時，雷蒙多亦表示考慮在今年訪問中國，為兩國之間的緊張關係降溫。
　　人民銀行今日進行１８０億元７天期逆回購，今日有４７００億元購到期，當日實現淨回籠
４５２０億元。公開市場本周共１４９００億元逆回購到期，人行兩日放水三日收水，累計淨回
籠４７５０億。（ｅｙ）

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