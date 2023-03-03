《經濟通通訊社３日專訊》投資者關注即將召開的全國兩會和中美關係進展，滬深股市今早

窄幅高開後，走勢各異，滬綜指半日收升０﹒１７％，報３３１６﹒３２點；深成指跌０﹒２％

；創業板指軟０﹒０４％。兩市半日成交額為５４４３億元（人民幣．下同），較上日同時段少

５﹒４％。此外，陸股通半日淨流入１２﹒３億元。

中美緊張局勢加劇，美國商務部昨日（２日）宣布，將２８個香港及內地企業或個人加入實

體清單，當中包括全球最大基因組學公司華大基因（深：３００６７６）、人工智能計算公司浪

潮集團、晶片製造商龍芯，及去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨角獸第四範式等。

隨著疫情高峰過後，服務業景氣度加快恢復，２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５５﹒０，較

前月上升２﹒１個百分點，為２０２２年９月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。財新智庫高

級經濟學家王喆表示，２月生產、需求和就業悉數擴張，企業家樂觀情緒高企，服務業呈現出更

強的恢復勢頭，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。



＊半導體股獲捧，中微公司飆７％＊



內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元，晶片業

再燃點政策利好訊號。國務院副總理劉鶴在北京調研集成電路企業發展並主持召開座談會，強調

要發揮新型舉國體制優勢發展集成電路產業，並用好政府和市場兩方面力量。

半導體板塊早盤大漲，中微公司（滬：６８８０１２）急飆７％，北方華創

（深：００２３７１）走高３﹒３％，中芯國際（滬：６８８９８１）升１﹒９％，兆易創新

（滬：６０３９８６）升０﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）升０﹒３％。

中字頭股票續拉升，中鐵裝配（深：３００３７４）飆升１６﹒１％，中公高科

（滬：６０３８６０）漲停，中國交建（滬：６０１８００）升４﹒７％，中國移動

（滬：６００９４１）升３﹒５％，中國化學（滬：６０１１１７）升３﹒２％，中國聯通

（滬：６０００５０）升２﹒５％。



＊浪潮信息跌停，母公司被美列入實體清單＊



浪潮集團被美方列入貿易黑名單，指浪潮企圖獲得美國產品，以用於支援中國軍事現代化計

劃。浪潮集團旗下的三家子公司早盤大跌，港股浪潮數字企業（００５９６）急跌１２﹒２３％

，報５﹒３８港元。浪潮信息（深：０００９７７）跌停，報３８﹒８４元人民幣。浪潮軟件

（滬：６００７５６）跌４﹒２％。對於美國擴大對浪潮等中國企業實施出口禁令，浪潮信息稱

，公司正在進一步核實評估，暫無更多信息公布。

華大基因（深：３００６７６）旗下兩間子公司同樣被美方列入貿易黑名單，不過華大基因

仍隨市造好，半日升３﹒５％，報５７﹒９８元。（ｃａ）

