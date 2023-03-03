  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

03/03/2023 11:46

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１７％，再有華企列美貿易黑名單

　　《經濟通通訊社３日專訊》投資者關注即將召開的全國兩會和中美關係進展，滬深股市今早
窄幅高開後，走勢各異，滬綜指半日收升０﹒１７％，報３３１６﹒３２點；深成指跌０﹒２％
；創業板指軟０﹒０４％。兩市半日成交額為５４４３億元（人民幣．下同），較上日同時段少
５﹒４％。此外，陸股通半日淨流入１２﹒３億元。
　　中美緊張局勢加劇，美國商務部昨日（２日）宣布，將２８個香港及內地企業或個人加入實
體清單，當中包括全球最大基因組學公司華大基因（深：３００６７６）、人工智能計算公司浪
潮集團、晶片製造商龍芯，及去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨角獸第四範式等。
　　隨著疫情高峰過後，服務業景氣度加快恢復，２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５５﹒０，較
前月上升２﹒１個百分點，為２０２２年９月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。財新智庫高
級經濟學家王喆表示，２月生產、需求和就業悉數擴張，企業家樂觀情緒高企，服務業呈現出更
強的恢復勢頭，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。
　
＊半導體股獲捧，中微公司飆７％＊
　
　　內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元，晶片業
再燃點政策利好訊號。國務院副總理劉鶴在北京調研集成電路企業發展並主持召開座談會，強調
要發揮新型舉國體制優勢發展集成電路產業，並用好政府和市場兩方面力量。
　　半導體板塊早盤大漲，中微公司（滬：６８８０１２）急飆７％，北方華創
（深：００２３７１）走高３﹒３％，中芯國際（滬：６８８９８１）升１﹒９％，兆易創新
（滬：６０３９８６）升０﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）升０﹒３％。
　　中字頭股票續拉升，中鐵裝配（深：３００３７４）飆升１６﹒１％，中公高科
（滬：６０３８６０）漲停，中國交建（滬：６０１８００）升４﹒７％，中國移動
（滬：６００９４１）升３﹒５％，中國化學（滬：６０１１１７）升３﹒２％，中國聯通
（滬：６０００５０）升２﹒５％。
　
＊浪潮信息跌停，母公司被美列入實體清單＊
　
　　浪潮集團被美方列入貿易黑名單，指浪潮企圖獲得美國產品，以用於支援中國軍事現代化計
劃。浪潮集團旗下的三家子公司早盤大跌，港股浪潮數字企業（００５９６）急跌１２﹒２３％
，報５﹒３８港元。浪潮信息（深：０００９７７）跌停，報３８﹒８４元人民幣。浪潮軟件
（滬：６００７５６）跌４﹒２％。對於美國擴大對浪潮等中國企業實施出口禁令，浪潮信息稱
，公司正在進一步核實評估，暫無更多信息公布。
　　華大基因（深：３００６７６）旗下兩間子公司同樣被美方列入貿易黑名單，不過華大基因
仍隨市造好，半日升３﹒５％，報５７﹒９８元。（ｃａ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金