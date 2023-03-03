《經濟通通訊社３日專訊》中國經濟加快復甦，服務業數據向好持續提振市場信心，２月財

新中國服務業ＰＭＩ錄得５５﹒０，較前月上升２﹒１個百分點，為２０２２年９月以來新高，

連續兩個月處於擴張區間。迎接即將在周末開幕的全國兩會，滬綜指愈升愈有，收升０﹒５４％

，報３３２８﹒３９點，是去年７月以來收市新高。累計本周，滬指累升１﹒９％，企穩三千三

關。深成指升０﹒０２％，創業板指則升０﹒１６％。

個股跌多漲少，兩市約２６００股飄綠，兩市全日成交額８６９５億元（人民幣．下同），

按日少近７％，外資續流入，今日淨流入２０﹒６６億元，連續三日淨流入。

人行副行長劉國強今日在國新辦發布會上表示，今年人民銀行將精準有力實施好穩健的貨幣

政策，這是貨幣政策總的取向，但是具體的政策工具怎麼使用，要綜合考慮，相機抉擇。從目前

來看，國內的經濟好轉是肯定的，但是也存在一些不確定性因素，所以下一步將加強調研，根據

經濟發展情況的變化和需要，統籌增長和物價，適時適度調整貨幣政策工具。



＊潘功勝指出台措施樓市獲改善，地產股異動攀升＊



人行副行長潘功勝表示，２０２１年下半年以來，以恒大（０３３３３）為代表的部分房企

由於長期高槓桿、高負債、高周轉經營患上嚴重的「高血壓」。針對房地產市場出現的調整，金

融監管部門出台了「金融１６條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場平穩運行，近一段

時期，市場信心加快恢復，房地產市場交易活躍性有所上升。

潘功勝盤中發言刺激板塊，地產股攀升，深深房Ａ（深：００００２９）升４﹒２％，藍光

發展（滬：６００４６６）、深振業Ａ（深：０００００６）齊齊升２﹒８％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升２﹒２％，中國武夷（深：０００７９７）升１﹒９％，空港股份

（滬：６００４６３）升１﹒６％，世榮兆業（深：００２０１６）升１﹒４％。

關於降準降息的可能性，人行行長易綱表示，目前貨幣政策的一些主要變量處於比較合適的

水平，實際利率水平也比較合適。銀行股發力，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒９％，農

業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，興業銀

行（滬：６０１１６６）升０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升５﹒２％，浦發銀行

（滬：６０００００）升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升逾１％，中信銀行

（滬：６０１９９８）升１﹒２％。



＊支援措施有望落地，芯片股雀躍＊



國務院副總理劉鶴在北京調研集成電路企業發展並主持召開座談會，強調要發揮新型舉國體

制優勢發展集成電路產業，並用好政府和市場兩方面力量。中信證券預計，市場期待的集成電路

產業政策後續有望落地。從當下產業安全角度，應重點關注半導體設備、零部件、材料、高端芯

片等易「卡脖子」環節，後續有望獲得政策推動。

受利好消息影響，芯片股普遍向上，中微公司（滬：６８８０１２）飆升９﹒１％，北方華

創（深：００２３７１）升６﹒１％，華潤微（滬：６８８３９６）升３﹒２％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升２％，三安光電（滬：６００７０３）升２﹒５％，聞泰科技

（滬：６００７４５）升１﹒１％。

近期備受市場關注的ＣｈａｔＧＰＴ概念股－－漢王科技（深：００２３６２）在２月７日

收到深交所關注函後，３月２日再次被深交所要求其詳細說明近期接待機構、個人投資者調研，

以及在互動易回復投資者提問的情況，是否存在違反信息公平披露的情形。漢王科技今日回吐跌

停，報３５﹒２元。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１３０﹒５５ ＋０﹒３１

上證綜合指數 ３３２８﹒３９ ＋０﹒５４ ３８８９﹒００

深證綜合指數 ２１５２﹒１３ －０﹒０２ ４８０６﹒００

上證Ｂ股指數 ２９７﹒５５ ＋０﹒２４ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １２２７﹒０３ ＋０﹒２７ ０﹒５１

上證１８０指數 ８７５５﹒５２ ＋０﹒４６

上證３８０指數 ６０６５﹒９５ ＋０﹒１８

深證成份指數 １１８５１﹒９２ ＋０﹒０２

中小創新指數 ２５１３﹒３７ －０﹒２９

深圳創業板指數 ２４２２﹒４４ ＋０﹒１６

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