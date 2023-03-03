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AH股新聞

03/03/2023 11:46

《滬股通》上證１８０半日升０﹒１４％，上證３８０跌０﹒１５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１４％，報８７２８﹒１５點，上證
３８０指數半日跌０﹒１５％，報６０４６﹒１３點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０７﹒６９億元，用１２﹒３１
億元或２﹒４％。
　　國泰君安研報表示，國企改革是劃時代主題，股權激勵為國企高質量發展注入動力，資產重
組提升質量催化價值重估。中字頭股票直線拉升，中公高科（滬：６０３８６０）升一成漲停，
中國化學（滬：６０１１１７）升３﹒２％，中交建（滬：６０１８００）漲４﹒７％。
　　內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元，晶片業
再燃點政策利好訊號。半導體股今早獲追捧，中微公司（滬：６８８０１２）飆逾７％，華潤微
（滬：６８８３９６）升２﹒３％，中芯國際（滬：６８８９８１）升１﹒９％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）升０﹒２％。
　　中國的原油需求前景看俏，抵消歐洲央行加息應對通脹態度堅定的負面影響，國際油價周四
（２日）表現反覆，早段曾上揚逾１美元，收市輕微造好，連升日數延伸至第３天。石油股走勢
向好，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒０５％，中石化（滬：６０００２８）升３﹒３％，
中海油（滬：６００９３８）升２﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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