《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１４％，報８７２８﹒１５點，上證

３８０指數半日跌０﹒１５％，報６０４６﹒１３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０７﹒６９億元，用１２﹒３１

億元或２﹒４％。

國泰君安研報表示，國企改革是劃時代主題，股權激勵為國企高質量發展注入動力，資產重

組提升質量催化價值重估。中字頭股票直線拉升，中公高科（滬：６０３８６０）升一成漲停，

中國化學（滬：６０１１１７）升３﹒２％，中交建（滬：６０１８００）漲４﹒７％。

內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元，晶片業

再燃點政策利好訊號。半導體股今早獲追捧，中微公司（滬：６８８０１２）飆逾７％，華潤微

（滬：６８８３９６）升２﹒３％，中芯國際（滬：６８８９８１）升１﹒９％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升０﹒２％。

中國的原油需求前景看俏，抵消歐洲央行加息應對通脹態度堅定的負面影響，國際油價周四

（２日）表現反覆，早段曾上揚逾１美元，收市輕微造好，連升日數延伸至第３天。石油股走勢

向好，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒０５％，中石化（滬：６０００２８）升３﹒３％，

中海油（滬：６００９３８）升２﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

