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AH股新聞

03/03/2023 15:10

《滬股通》上證１８０收升０﹒４６％，上證３８０升０﹒１８％

　　《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４６％，報８７５５﹒５２點，上
證３８０指數收升０﹒１８％，報６０６５﹒９５點。
　　內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元人民幣，
晶片業再燃點政策利好訊號。半導體股獲追捧，中微公司（滬：６８８０１２）飆逾９﹒１％，
華潤微（滬：６８８３９６）升３﹒２％，中芯國際（滬：６８８９８１）升逾２％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）升０﹒６％。
　　人行表示，今年在貨幣政策的總體取向上，將精準有力實施好穩健的貨幣政策；具體貨幣政
策工具的使用要綜合考慮、相機抉擇。銀行股發力，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒９％
，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，興
業銀行（滬：６０１１６６）升０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升５﹒２％，浦發銀
行（滬：６０００００）升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升逾１％，中信銀行
（滬：６０１９９８）升１﹒２％。
　　國泰君安研報表示，國企改革是劃時代主題，股權激勵為國企高質量發展注入動力，資產重
組提升質量催化價值重估。中字頭股票直線拉升，中公高科（滬：６０３８６０）升一成漲停，
中國化學（滬：６０１１１７）升４﹒７％，中交建（滬：６０１８００）漲６﹒２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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