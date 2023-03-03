《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４６％，報８７５５﹒５２點，上

證３８０指數收升０﹒１８％，報６０６５﹒９５點。

內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，增資近５００億元人民幣，

晶片業再燃點政策利好訊號。半導體股獲追捧，中微公司（滬：６８８０１２）飆逾９﹒１％，

華潤微（滬：６８８３９６）升３﹒２％，中芯國際（滬：６８８９８１）升逾２％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升０﹒６％。

人行表示，今年在貨幣政策的總體取向上，將精準有力實施好穩健的貨幣政策；具體貨幣政

策工具的使用要綜合考慮、相機抉擇。銀行股發力，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒９％

，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，興

業銀行（滬：６０１１６６）升０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升５﹒２％，浦發銀

行（滬：６０００００）升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升逾１％，中信銀行

（滬：６０１９９８）升１﹒２％。

國泰君安研報表示，國企改革是劃時代主題，股權激勵為國企高質量發展注入動力，資產重

組提升質量催化價值重估。中字頭股票直線拉升，中公高科（滬：６０３８６０）升一成漲停，

中國化學（滬：６０１１１７）升４﹒７％，中交建（滬：６０１８００）漲６﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

