《經濟通通訊社３日專訊》深成指今早高開０﹒１１％，報１１８６２﹒１６點，中小創新
指數低開０﹒１１％，報２５１７﹒８９點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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03/03/2023 09:28
《深股通》深成指高開０﹒１１％，中小創新指低開０﹒１１％
《經濟通通訊社３日專訊》深成指今早高開０﹒１１％，報１１８６２﹒１６點，中小創新
指數低開０﹒１１％，報２５１７﹒８９點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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