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AH股新聞

03/03/2023 09:28

《深股通》深成指高開０﹒１１％，中小創新指低開０﹒１１％

　　《經濟通通訊社３日專訊》深成指今早高開０﹒１１％，報１１８６２﹒１６點，中小創新
指數低開０﹒１１％，報２５１７﹒８９點。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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